Место рождения красавицы, вскружившей голову османскому падишаху, вызывало ожесточенные споры

После выхода сериала "Великолепный век" многие стали интересоваться историей Османской империи, в частности периодом правления султана Сулеймана Великолепного. Одной из самых горячих тем является происхождение Хасеки Хюррем-султан. В сериале, особенно в первом сезоне, девушку постоянно называли "русской рабыней", и в своих монологах героиня произносила "Я Александра, русская".



Однако не все согласны с такой трактовкой. Украина, например, считает, что Хюррем изначально звали не Александрой, а Анастасией, и что она являлась дочерью украинского священника Лисовского. Притязания дошли до того, что по просьбе посольства Украины из мавзолея Хюррем-султан убрали табличку, которая гласила, что Хасеки была русской.

Третья страна, желающая признать известную госпожу своей, – Польша. Это связано с тем, что на территории Речи Посполитой проживали русины, которых называли роксоланами. Так как в Европе Хюррем-султан назвали Роксоланой, эту версию также исключать не стоит.

К сожалению, установить подлинное происхождение Хасеки султана Сулеймана практически невозможно, так как в источниках предоставлена разная информация о том, кем на самом деле была Хюррем-султан до того, как попала в Османскую империю.

Напомним, что Хюррем-султан положила начало женского султаната в Турции. Она стала Хасеки, то есть законной женой Сулеймана Великолепного и родила шестерых детей, один из которых впоследствии взошел на престол. Вдохновившись данной историей любви, в Турции в 2011 году сняли сериал "Великолепный век", который стал самим дорогим в истории кинематографа страны.

О том, что стало с актерами сериала, читайте в нашем материале.