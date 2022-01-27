Откуда родом была знаменитая Хюррем-султан из "Великолепного века"

Откуда родом была знаменитая Хюррем-султан из "Великолепного века"
Кадр youtube.com
Место рождения красавицы, вскружившей голову османскому падишаху, вызывало ожесточенные споры  

После выхода сериала "Великолепный век" многие стали интересоваться историей Османской империи, в частности периодом правления султана Сулеймана Великолепного. Одной из самых горячих тем является происхождение Хасеки Хюррем-султан. В сериале, особенно в первом сезоне, девушку постоянно называли "русской рабыней", и в своих монологах героиня произносила "Я Александра, русская". 

Однако не все согласны с такой трактовкой. Украина, например, считает, что Хюррем изначально звали не Александрой, а Анастасией, и что она являлась дочерью украинского священника Лисовского. Притязания дошли до того, что по просьбе посольства Украины из мавзолея Хюррем-султан убрали табличку, которая гласила, что Хасеки была русской. 

Третья страна, желающая признать известную госпожу своей, – Польша. Это связано с тем, что на территории Речи Посполитой проживали русины, которых называли роксоланами. Так как в Европе Хюррем-султан назвали Роксоланой, эту версию также исключать не стоит. 

К сожалению, установить подлинное происхождение Хасеки султана Сулеймана практически невозможно, так как в источниках предоставлена разная информация о том, кем на самом деле была Хюррем-султан до того, как попала в Османскую империю. 

Напомним, что Хюррем-султан положила начало женского султаната в Турции. Она стала Хасеки, то есть законной женой Сулеймана Великолепного и родила шестерых детей, один из которых впоследствии взошел на престол. Вдохновившись данной историей любви, в Турции в 2011 году сняли сериал "Великолепный век", который стал самим дорогим в истории кинематографа страны.

О том, что стало с актерами сериала, читайте в нашем материале.

Марина ДИАНОВА
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