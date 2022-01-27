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Народный артист России Лев Лещенко переболел коронавирусом еще в самом начале распространения пандемии. Представитель отечественной эстрады рассказал недавно, как смог успешно излечиться от тяжелой болезни – без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.
Артист вспомнил, что, попав в больничную палату с выявленным коронавирусом, стал первым зараженным среди российских селебрити. Тогда у медиков не было общего метода лечения за отсутствием опыта. "Выливали" и пробовали все, что только можно.
Певец вспомнил, что его обвинили в небрежности по отношению к соотечественникам. Лев Валерьянович припомнил Собчак ее слова о том, что исполнитель завез домой коронавирус из других стран – певец с такой формулировкой категорически не согласен. Считает, что не заразил ни одного человека – просто по-тихому переболел коронавирусной инфекцией вместе с супругой.
А болезнь удалось победить благодаря любимой жене – их вдвоем госпитализировали и поместили в одну палату. По счастью, пожилая пара обошлась без аппарата искусственной вентиляции легких. Певец старался дышать кислородом и думать только о хорошем.
Более того, медики на тот момент были в растерянности: никто не знал, чем "убивать" коронавирус. Алгоритмы лечения отсутствовали. И решили лечить пациентов "Калетрой" – препаратом против ВИЧ, который успешно применяется против коронавирусной инфекции.
"Это тяжелая болезнь, и я тяжело ее переносил. По 5-6 совершенно мокрых маек за ночь менял, аппетит пропал, ничего не хотел", – рассказал Лещенко корреспонденту "Царьграда".
Сам артист склонен считать, что пресловутый коронавирус создали в лабораторных условиях.
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