Малыша сняли за "работой"

Телеведущий Дмитрий Шепелев нечасто выкладывает публикации с сыновьями, однако сегодня он порадовал своих подписчиков в Instagram крайне забавным видео. В кадре его сын Тихон деловито выбрасывает руками землю из горшка с комнатным растением на пол.

Шепелев в шутку написал, что данный пост мог бы быть рубрикой "вот почему у меня нет детей".

Подписчики телеведущего очень живо отреагировали на видео.

"Милаха какой, пусть копает", "развивает мелкую моторику", "самое милое на сегодня", "человек работает, не мешайте",

– подобные комментарии можно увидеть под постом с младшим ребенком Шепелева.

Однако есть те, кто считает, что мальчик слишком избалован, и детям нельзя позволять делать все, что им вздумается.

Тихон не единственный ребенок Дмитрия Шепелева. У телеведущего есть также 8-летний сын Платон от брака с Жанной Фриске. После смерти певицы у Шепелева начались серьезные проблемы с ее родственниками. Как он рассказывал, отец Жанны угрожал ему физическими расправами, вследствие чего Шепелев обращался в полицию. Произошло это скорее всего из-за того, что телеведущий запретил семье покойной жены общаться с Платоном.

Впервые лицо старшего сына Дмитрий Шепелев показал подписчикам в июле, выложив в Instagram пост с совместной фотографией.