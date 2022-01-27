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Телеведущий Дмитрий Шепелев нечасто выкладывает публикации с сыновьями, однако сегодня он порадовал своих подписчиков в Instagram крайне забавным видео. В кадре его сын Тихон деловито выбрасывает руками землю из горшка с комнатным растением на пол.
Шепелев в шутку написал, что данный пост мог бы быть рубрикой "вот почему у меня нет детей".
Подписчики телеведущего очень живо отреагировали на видео.
"Милаха какой, пусть копает", "развивает мелкую моторику", "самое милое на сегодня", "человек работает, не мешайте",
– подобные комментарии можно увидеть под постом с младшим ребенком Шепелева.
Однако есть те, кто считает, что мальчик слишком избалован, и детям нельзя позволять делать все, что им вздумается.
Тихон не единственный ребенок Дмитрия Шепелева. У телеведущего есть также 8-летний сын Платон от брака с Жанной Фриске. После смерти певицы у Шепелева начались серьезные проблемы с ее родственниками. Как он рассказывал, отец Жанны угрожал ему физическими расправами, вследствие чего Шепелев обращался в полицию. Произошло это скорее всего из-за того, что телеведущий запретил семье покойной жены общаться с Платоном.
Впервые лицо старшего сына Дмитрий Шепелев показал подписчикам в июле, выложив в Instagram пост с совместной фотографией.
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