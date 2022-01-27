Первому каналу запретили использовать хиты Резника: сам песенник не в курсе

Первому каналу запретили использовать хиты Резника: сам песенник не в курсе
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семья поэта заявила, что не занимается судами

Московский суд вынес запрет Первому каналу на использование композиций известного поэта-песенника Ильи Резникова. Речь идет о песнях "Маэстро", "Старый друг" и "Кабриолет" – самых популярных хитах артиста.

Более того, за незаконное использование первых двух композиций, которые прозвучали в эфире звездной программы "Голос. Дети", с ответчика взыскали 1 млн рублей. Еще полмиллиона – за использование композиции в эфире программы "Сегодня вечером". Хотя сам истец в лице "СБА. Мьюзик Паблишинг" требовал взыскать в два раза больше.

Аналогичный иск был подан против Первого канала четыре года назад за те же песни, однако на тот момент истец не изъявлял свои требования о запрете на дальнейшее использование песен, как в этот раз. Руководство "Первого" тогда пыталось отмахнуться своими договоренностями с Российским авторским обществом, заявляя, что может пользоваться произведениями со спорным авторством. Судебная инстанция, однако, решила, что все договоры с РАО такой возможностью Первый канал не наделяют, отмечает РИА "Новости".

Сам песенник не в курсе происходящего и ничего не знает про запреты на использование своих песен. Супруга исполнителя Ирина Романова отметила, что муж не имеет никакого отношения к судебноу иску – юрисдикция всего музыкального творчества теперь находится на попечении Warner Music Group (который выступает владельцем "СБА. Мьюзик Паблишинг" – прим. ред.). Семья теперь не занимается такими вопросами – Резник живет в Крыму, занимается обучением детей в театральной сфере и ежемесячно наведывается в Москву.

Ранее Резник поведал, как лишился любимого дома из-за обнищания. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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