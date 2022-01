Поклонники отметили, что мать, дочь и бабушка очень похожи

Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте очень любит проводить время со своими детьми, особенно с младшей дочерью Клавдией, так как старшие мальчики уже довольно взрослые и живут самостоятельной жизнью. На последней публикации в своем блоке в Instagram Орбакайте поделилась нежной фотографией, где она обнимает свою 9-летнюю дочь на фоне светящейся фразы "It was all a dream". В описании к публикации певица отметила игру слов. "Это была мечта Аллы?" – подписала снимок дочь Пугачевой.



Фотография не оставила подписчиков Орбакайте равнодушными.

"Вы очень красивые, что мама, что дочка, что внучка", "Какая скромная улыбка у Клавдии, Кристина хорошо своих детей воспитывает", "мечта всех меломанов в мире", – поклонники буквально завалили певицу с дочерью комплиментами.

У Кристины Орбакайте помимо дочери Клавдии есть также два старших сына. Певица три раза была замужем, и от каждого брака у нее есть ребенок. Третий брак продолжается и по сей день – Орбакайте уже 16 лет замужем за Михаилом Земцовым, который является отцом Клавдии. Пара испытывает яркие взаимные чувства, а супруг певицы говорит, что если ссоры и случаются, то длятся очень недолго, потому что влюбленные не могут друг на друга обижаться.