Фигуранту нужно срочно уладить все в досудебном порядке, считает эксперт

Суд над наследником британской короны принцем Эндрю, который решил предстать перед присяжными в рамках дела о домагательствах и изнасилованиях несовершеннолетней, не только омрачает Платиновый юбилей британского монарха по случаю ее 70-летия восхождения на престол, но и серьезно бьет по репутации самой монархии, заявил юрист Марк Стивенс.

Адвокат признался, что не мыслит того, чтобы королева разрешила Эндрю в принципе отвечать в рамках дела и портить знаменательный праздник. В общественных кругах тот час же вспыхнут дебаты, которые поставят под удар само существование монархии – из-за скандальной фигуры Эндрю.

"И чем больше подробностей всплывет, тем больше проблем появится у королевской семьи", – высказался Стивенс.

Правозащитник указал, что обвиняемому по делу об изнасиловании девушки зададут вопросы непристойного характера – речь идет о деталях происшествия, включая самые подробные моменты, вплоть до использованных поз. Вне зависимости от того, насколько важны такие показания для дела, любая подробность подмочит репутацию монархии.

Стивенс полагает, что именно такой вариант событий развернется, если герцог выступит в суде присяжных, выполняя просьбу своих адвокатов. В Нью-Йорк сторона защиты направила письмо с десятками пунктов, где отвергла обвинения пострадавшей Джуффре - в частности, в той части, где говорится о признании принцем самого факта его знакомства с Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной торговле и педофилии.

Стивенс уверен, что для принца лучше всего отказаться от участия в слушаниях и уладить все проблемы в досудебном порядке.

Ранее британские СМИ заявили, что Эндрю прозвали "фигляром" за высокомерие и стремление выделиться.