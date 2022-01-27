Стас несколько лет не вспоминает об именитой бабушке

Знаменитый российский певец Стас Пьеха перестал проявлять внимание к родной бабушке. Он уже несколько лет не навещает Эдиту Пьеху. Об этом заявила помощница народной артистки Советского Союза Нина Чувашова.

Она пожаловалась корреспонденту издания "Комсомольская правда" на равнодушие внука-певца и его наплевательское отношение к именитой родственнице. Помощница 84-летней звезды советской и российской эстрады отметила, что Пьеха перестал появляться у бабушки еще три года назад.

Женщину возмутил тот факт, что Станислав дает интервью различным СМИ и рассказывает о состоянии здоровья бабушки при том, что долгое время не был у нее в гостях и даже не звонил. По словам Чувашовой, последний раз Эдита Станиславовна общалась с внуком по телефону больше года назад.

Помощница певицы назвала звезду "бессовестным человеком". Она подчеркнула, что внук не приезжает к бабушке, потому что ему "наплевать", а не из-за угрозы заражения коронавирусом.

Нина Чувашова также развеяла слухи о плохом самочувствии Эдиты Пьехи. По словам помощницы, певица периодически выходит гулять на улицу, если погода позволяет.

Примечательно, что сам Стас Пьеха не стал отвечать на вопрос корреспондента КП о бабушке и бросил трубку. Ранее он рассказывал, что не навещает родственницу из-за пандемии.