Звезда проводит время в тропиках в компании супруга

Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила порадовать себя семейным отпуском и вместе с любимым супругом, юмористом Павлом Волей отправилась на курорт. О своих многочисленных поклонниках любимица публики тоже не забыла – знаменитость радует фанатов яркими фотографиями в модных купальниках.



Самый большой ажиотаж вызвал розовый купальный костюмчик с внушительными дырами. Придуманные дизайнерами отверстия оголяют бюст знаменитости, а также демонстрируют всему свету внушительную часть тела звезды пониже талии. Такой смелый купальник позволил всем желающим в деталях рассмотреть красоту гимнастки.

Также Ляйсан похвасталась стройным телом в элегантном белом купальнике. Закрытый костюм имеет глубокий вырез на спине с пышной окантовкой. Такой стильный тропический наряд тоже пришелся по вкусу многочисленным поклонникам Утяшевой. А еще Ляйсан поделилась фотографиями кривляющегося супруга. Павел остался в своем стиле и порадовал поклонников забавными снимками.

"Какая вы гармоничная пара. И особенно приятно, что публичные личности транслируют правильные семейные ценности!", "Первые фотки огонь, но последние две – просто бесподобны. Такая грация, мама мия", "Какие вы классные и уютные!" – пишут комментаторы.

Напомним, в прошлом году Утяшева попала в большой скандал. Ходили слухи, что звезду даже могут уволить с ТНТ.