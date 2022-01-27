Как выглядит Хлебникова после пожара: чудом выжившую артистку засняли исподтишка

Как выглядит Хлебникова после пожара: чудом выжившую артистку засняли исподтишка
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
СМИ показали пострадавшую от пожара квартиру звезды

Знаменитая российская певица Марина Хлебникова с ноября прошлого года находилась в больнице после того, как чуть не сгорела в собственной квартире. Она уже выписалась из лечебного учреждения и даже решила показать, как теперь выглядит ее жилище.

На кадрах видно, что звезда, одетая в простую домашнюю одежду, расхаживает по комнатам и демонстрирует их состояние. В глаза бросаются обуглившиеся после пожара стены и потолок. В жилище, пострадавшем от огня, царит беспорядок. 

Сама певица уточнила, что проживает у друзей. Она рассказала собеседнику об экспертизе недвижимости со стороны МЧС и подчеркнула, что готовится к ремонту. 

Из открытых частей тела – только лицо и шея. Голова закутана в платок, на теле – розовая куртка, на руках – перчатки. Явных следов ожогов, от которых долгое время восстановилась Хлебникова, незаметно.

Также привлекает внимание манера съемки и нечеткая картинка. Камера не зафиксирована, изображение ходит ходуном. Есть ощущение, что съемка велась исподтишка.

Сама эстрадная исполнительница вышла на связь с поклонниками две недели назад. Она опубликовала аудиообращение на своей странице в Instagram.

Ранее Марине Хлебниковой пришлось сделать пересадку кожи, чтобы избавиться от последствий ожогов. Напомним, пожар в ее квартире возник 18 ноября 2021 года.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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