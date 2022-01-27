Исполнителю пришлось оправдаться за скандальную песню

Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, известный публике по сатирическому образу Верки Сердючки, в очередной раз оказался в центре скандала, который из-за сложных отношений между Россией и Незалежной сражу же обрел политический подтекст.

Во время выступления артист спел песню о пособнике нацистского режима Степане Бандере, образ которого героизируют националисты. Кроме того, там содержались призывы "воевать за Украину", что в свете безответственных заявлений киевской администрации и их западных кураторов о потенциальном военном конфликте с нашей страной можно расценивать как политическую провокацию.

Впрочем, выводы о так называемом творчестве Верки Сердючки сделали даже не эксперты и не политики. Фрагмент ее выступления в своем телеграмм-аккаунте опубликовал телеканал "360".

Простые россияне не оценили песню звезды и раскритиковали ее. Оставим без внимание комментарии, содержащие непристойные выражения. Многие люди признались, что разочарованы в некогда любимом артисте.

Один из пользователей подчеркнул, что раньше Данилко был адекватным человеком. Второй заметил, что это всего лишь бизнес, поэтому певец транслирует то, что востребовано в обществе. Третий и вовсе назвал исполнителя фашистом. Читатель с ником "Добрый Человек" выразил надежду, что артист просто занимается троллингом:

"У Данилко либо поехала крыша, либо он троллит националистов. Очень надеюсь, что это троллинг".

По итогу звезде украинской сцены даже пришлось оправдываться за скандальную песню. Он рассказал изданию "Страна", что концерт был записан несколько месяцев назад, а происходящее на сцене – это импровизация. По словам певца, на момент исполнения песня про Бандеру была популярна в Сети. Данилко подчеркнул, что не вкладывал никакого политического и военного подтекста в свое творчество.

Ранее Верка Сердючка похвасталась роскошным подарком от олигарха Романа Абрамовича.

