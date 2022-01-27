"Богиня": 48-летняя Порошина поразила фанатов стройным телом и дерзким декольте

"Богиня": 48-летняя Порошина поразила фанатов стройным телом и дерзким декольте
Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Мать пятерых детей не постеснялась показать народу свою "ложбинку греха"

Российской актрисе Марии Порошиной уже 48 лет, она в одиночку воспитывает пятерых детей и, несмотря на очевидные трудности, внимательно следит за своей внешностью, периодически радуя поклонников горячими фотографиями.

Очередной снимок телезвезды, опубликованный сегодня, 27 января, в Instagram, вызвал у ее фанатов очень бурную реакцию. Вызывающая поза женщины даже заставила задуматься подписчиков о скором замужестве их любимицы.

Артистку назвали "богиней красоты", отметив ее прекрасную фигуру. Поклонники обратили внимание на стройное тело и на весьма смелое декольте знаменитости. Другие отметили, что аппетитные бедра Порошиной очень удачно подчеркнуло элегантное платье.

Звезда кино поблагодарила в социальной сети своего кардиолога и диетолога. Она подчеркнула, что соблюдает диету и является сторонником здорового образа жизни.

Поклонники в ответ не просто расщедрились на комплименты, но и призвали Порошину поскорее выйти замуж. "Все мужчины точно будут у ваших ног!" – написал один из фанатов актрисы. Второй его поддержал и указал на вызывающую восторг внешность звезды.

Ранее поклонников восхитило фото дочери Марии Порошиной и Гоши Куценко.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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