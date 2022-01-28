Родственника пытаются найти уже долгие годы

Звездного актера Александра Абдулова уже давно нет в живых, однако ему до сих пор приписывают некие родственные связи с внезапно дающими о себе знать "детьми" по всему постсоветскому пространству. В итоге личная жизнь усопшего обрастает откровенными небылицами, становясь предметом живого обсуждения в скандальных программах.

Так, пару недель назад оказалось, что у Абдулова был однажды роман с некой костюмершей, которая работала на Одесской киностудии. Спустя несколько месяцев после расставания у нее родился от актера сын – некий Александр Коваль, проживающий ныне в Казахстане. Он сообщил, что мама долго не желала говорить об отце, однако однажды призналась, когда тот сам заподозрил родство со знаменитостью, что папа – никто иной, как Александр Абдулов.

Актриса Мария Голубкина заявила в эфире телешоу "Пусть говорят", выпуск которого был посвящен внебрачным детям Александра Абдулова, что ситуация с объявившимся Ковалем напоминает историю со Спартаком Мишулиным – у того тоже нашли внебрачного сына.

А затем вдруг решили, что у Абдулова есть еще один наследник. Звезды советского экрана Александр Мягченков и Владимир Кардонов вспомнили о первой любви Абдулова – медсестре Татьяне, забеременевшей от артиста. Но вот о Татьяне никто ничего не слышал уже очень давно. И вот с экрана приятель покойного актера призвал "сына" объявиться – если, конечно, тот имеется. Предполагаемому наследнику объявили, что не собираются ему навредить – просто желают найти сашиного ребенка.

Слухи о наследнике Абдулова ранее прокомментировала актриса Ирина Алферова.