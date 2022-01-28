Пользователи сошлись во мнении, что деньги никогда не пахнут

Оскандалившаяся после исполнения песни "Батько наш Бандера" Верка Сердючка стала лидером украинского Tik-Tok, обогнав хиты популярных российских рэперов. Общественники рвут и мечут, депутаты грозят Андрею Данилко закрытием въезда в Россию, а возмущенные пользователи пишут, что деньги для артистов, как известно, не пахнут.

Так, депутат Государственной думы Евгений Попов заявил, что в России Сердючка бы, напротив, за определенное вознаграждение восхваляла бы условных руководителей Советского Союза за денежный гонорар. Поэтому искать принципиальность в артисте не имеет смысла. А бывший глава Совета министров ДНР Александр Бородай был более категоричен: заявил, что Данилко вместе с президентом Зеленским являют собой пример украинского самосознания – с политической точки зрения вся Незалежная представляет собой "беспрерывную клоунаду".

После всплывшего скандала пользователи припомнили Андрею исполнение хиты середины "нулевых", в котором все русскоязычные совершенно ясно услышали "Раша, гудбай". Хотя сам Данилко затем оправдывался, что фраза была совершенно иной и вообще спета на монгольском языке, шестеренки закрутились – теперь его критикуют и украинские националисты, заявившие, что артист дискредитирует их образ.

"Батько наш Бандера, а Сердючка – мать", "Пробила дно", "Очень жаль. Уже потеряли так и известного боксера, и шоумена", "Данилко долго отстаивал свою точку зрения, которая шла вразрез с идеологией Майдана. И такое. Минута слабости, что ж тут поделаешь", – приводит "Политцентр" комментарии пользователей.

В самой же песне рассказывается о повстанце из Украины, лишившемся конечностей из-за войны с "москалями". В финале его хоронит родная мать с националистической украинской эпитафией "героям слава".