Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Оскандалившаяся после исполнения песни "Батько наш Бандера" Верка Сердючка стала лидером украинского Tik-Tok, обогнав хиты популярных российских рэперов. Общественники рвут и мечут, депутаты грозят Андрею Данилко закрытием въезда в Россию, а возмущенные пользователи пишут, что деньги для артистов, как известно, не пахнут.
Так, депутат Государственной думы Евгений Попов заявил, что в России Сердючка бы, напротив, за определенное вознаграждение восхваляла бы условных руководителей Советского Союза за денежный гонорар. Поэтому искать принципиальность в артисте не имеет смысла. А бывший глава Совета министров ДНР Александр Бородай был более категоричен: заявил, что Данилко вместе с президентом Зеленским являют собой пример украинского самосознания – с политической точки зрения вся Незалежная представляет собой "беспрерывную клоунаду".
После всплывшего скандала пользователи припомнили Андрею исполнение хиты середины "нулевых", в котором все русскоязычные совершенно ясно услышали "Раша, гудбай". Хотя сам Данилко затем оправдывался, что фраза была совершенно иной и вообще спета на монгольском языке, шестеренки закрутились – теперь его критикуют и украинские националисты, заявившие, что артист дискредитирует их образ.
"Батько наш Бандера, а Сердючка – мать", "Пробила дно", "Очень жаль. Уже потеряли так и известного боксера, и шоумена", "Данилко долго отстаивал свою точку зрения, которая шла вразрез с идеологией Майдана. И такое. Минута слабости, что ж тут поделаешь", – приводит "Политцентр" комментарии пользователей.
В самой же песне рассказывается о повстанце из Украины, лишившемся конечностей из-за войны с "москалями". В финале его хоронит родная мать с националистической украинской эпитафией "героям слава".
Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами
Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат