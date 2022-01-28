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Вот уже практически два года мир живет с пандемией. Многие теряют близких и лишаются работы. Артисты российской сцены – не исключение. Концертные графики постоянно меняются, представления в театре все время отменяют или переносят, а потому спланировать свой график иной раз не представляется возможным.
Регина Дубовицкая переживает за друзей и коллег, понимая, в каком непростом положении те оказались. Часто звезды российской сцены вынуждены просить денег в долг. Дубовицкая ближним не отказывает – с деньгами у нее все в порядке, поэтому охотно помогает друзьям.
Регина объяснила, что работает в непрерывном режиме. К тому же, она живет не на концертные гонорары, а за счет своих телепрограмм, которые показывают по телевизору. А за участие в "Аншлаге" артистам денег никто не платит. Приходится как-то выкручиваться, искать средства на жизнь.
Энтузиазм от этого не иссякает: артисты и не думают отказываться от работы в "Аншлаге", с вдохновением создают новые номера. И все ждут, когда же закончится эпидемия. Правда, у Регины на этот счет имеется свой прогноз – куда более пессимистичный. Звезда считает, что за годы коронавируса отечественная сцена начала мельчать. Дубовицкая провела аналогию с профессиональным спортом – находящийся на простое атлет теряет свою квалификацию. У артистов наблюдается похожая картина. Если отнять концерт, тот лишится своей "квалификации".
"Боюсь, что еще до сентября мы поболеем", – считает звезда.
В ноябре сообщалось об экстренной госпитализации 84-летнего супруга Дубовицкой. Основательница "Аншлага" призналась, что состояние мужа оценивается как тяжелое.
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