Попытка 70-летней Аллегровой омолодиться с треском провалилась - фото

Попытка 70-летней Аллегровой омолодиться с треском провалилась - фото
Ирина Аллегрова. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стилист нашла наряд известной певицы нелепым

Глубокое декольте в мусульманской стране также могут расценить, как неуважение к традициям. Наряд Ирины Аллегровой, который она выбрала для одного из мероприятий в Турции, стилист нашла крайне неудачным.

В Instagram певца Андрея Алексина появилось фото, на котором певица стоит в платье с достаточно глубоким декольте и в черных слипонах на белой подошве. 

Стилист Надя Иванова рассказала, почему данный образ выглядит неуместным. Дело в том, что певице уже 70 лет, и выглядеть так в данном возрасте несолидно. Девушка отмечает, что нет ничего плохого в том, чтобы взрослая женщина чувствовала себя моложе, однако о правилах этикета никогда не стоит забывать. Стилист считает, что появиться с таким декольте в зале, где находятся мусульмане, означает проявить неуважение к традициям другого народа. Более того, достаточно странным было решение в одном образе уместить вечернее платье и слипоны. Надя Иванова подытожила, что Аллегрова никогда не была эталоном стиля. 

Некоторым, однако, образ певицы пришелся по вкусу. Так, шоумен Гоген Солнцев пришел в восторг от того, как певица выглядела на сцене. Он отметил, что Аллегрова выглядит намного моложе своего возраста и что если бы не жена, он обязательно бы постарался добиться внимания певицы. Солнцев также отметил, что и сами турки от выступления Аллегровой были "в приятном шоке". 

Ранее стало известно, что Аллегрова не любит говорить о своей настоящей фамилии.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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