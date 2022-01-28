Стилист нашла наряд известной певицы нелепым

Глубокое декольте в мусульманской стране также могут расценить, как неуважение к традициям. Наряд Ирины Аллегровой, который она выбрала для одного из мероприятий в Турции, стилист нашла крайне неудачным.

В Instagram певца Андрея Алексина появилось фото, на котором певица стоит в платье с достаточно глубоким декольте и в черных слипонах на белой подошве.



Стилист Надя Иванова рассказала, почему данный образ выглядит неуместным. Дело в том, что певице уже 70 лет, и выглядеть так в данном возрасте несолидно. Девушка отмечает, что нет ничего плохого в том, чтобы взрослая женщина чувствовала себя моложе, однако о правилах этикета никогда не стоит забывать. Стилист считает, что появиться с таким декольте в зале, где находятся мусульмане, означает проявить неуважение к традициям другого народа. Более того, достаточно странным было решение в одном образе уместить вечернее платье и слипоны. Надя Иванова подытожила, что Аллегрова никогда не была эталоном стиля.

Некоторым, однако, образ певицы пришелся по вкусу. Так, шоумен Гоген Солнцев пришел в восторг от того, как певица выглядела на сцене. Он отметил, что Аллегрова выглядит намного моложе своего возраста и что если бы не жена, он обязательно бы постарался добиться внимания певицы. Солнцев также отметил, что и сами турки от выступления Аллегровой были "в приятном шоке".

Ранее стало известно, что Аллегрова не любит говорить о своей настоящей фамилии.