"Я спал на стоянке": тяжелое прошлое звезды сериала "Постучись в мою дверь"

"Я спал на стоянке": тяжелое прошлое звезды сериала "Постучись в мою дверь"
Керем Бюрсин. Фото: Faye Sadou / CNP / AdMedia www.globallookpress.com
Керем Бюрсин рассказал о трудностях в начале актерской карьеры

Во время интервью в одной из турецких передач звезда популярного сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин рассказал о том, как тяжело ему было в начале актерского пути. Дело в том, что отец знаменитости был против данной профессии, поэтому Керему пришлось самостоятельно зарабатывать деньги для того, чтобы иметь возможность обучаться актерскому ремеслу.

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Публикация от Kerem Bürsin (@thebursin)

Мужчина подрабатывал в ночном клубе, а также был водителем и официантом. Керем Бюрсин не пренебрегал и грязной работой – он чистил туалеты спортзала и стирал полотенца. В тот довольно сложный этап жизни мужчине приходилось иногда спать на стоянке.

Керем Бюрсин также столкнулся и с трудностями языка. Дело в том, что актер переехал в Турцию из Америки, и его произношение сначала было далеко не самым лучшим. Для того, чтобы исправить ситуацию, мужчине приходилось брать уроки дикции.

Актерская карьера в начале складывалась непросто. Керему Бюрсину часто отказывали в ролях. Например, его не выбрали в сериал "Великолепный век". Однако труды окупились, и теперь мужчина является звездой многих турецких сериалов, таких как "В ожидании солнца", "Этот город последует за тобой", но особую популярность ему принес проект "Постучись в мою дверь", на съемках которого Керем начал отношения с коллегой Ханде Эрчел. Об их романе стало известно в апреле прошлого года.

Марина ДИАНОВА
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