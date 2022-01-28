Изменившийся до неузнаваемости Малахов закрылся от публики

Изменившийся до неузнаваемости Малахов закрылся от публики
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Теперь шоумен предпочитает скрывать свою жизнь

Слухи о серьезной болезни телеведущего Андрея Малахова и обсуждение его внешности, судя по всему, переполнили чашу его терпения. В последние дни поклонники шоумена и журналисты в мельчайших деталях разбирают каждое фото, обсуждают вероятность онкологии, предполагают, что Малахов носит парик и прочее, и прочее. На этом фоне Андрей решил закрыться от публики.

Теперь страница Малахова в Инстаграм доступна только для подписчиков – аккаунт стал закрытым. Официально известный ведущий не озвучивал причину такого поступка.

Напомним, тревогу поклонников и любопытство журналистов вызвали изменения во внешности ведущего. Россияне перестали узнавать Малахова. Так, когда он появился в "Голубом огоньке", некоторые зрители отметили, что ведущий сам на себя не похож. Особо впечатлительные молятся за здоровье любимого ведущего.

Впрочем, Малахов продолжает жить и работать в привычном ритме. Возможно ли такое при серьезных болезнях, ранее ответил онкохирург.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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