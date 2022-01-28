Жизнь пошла по наклонной: героини сериала "Великолепный век" с трагической судьбой

Жизнь пошла по наклонной: героини сериала "Великолепный век" с трагической судьбой
Кадр youtube.com
Их печальная участь довела зрителей до слез

Поклонники "Великолепный века" знают, что в сериале нет ни одного персонажа, которой мог бы похвастаться легкой судьбой, однако есть две героини, жизнь которых закончилась особо трагично.

Первой из них является Дайе-хатун. С самого начала зритель узнает, что у женщины никогда не было личной жизни. Целью ее существования стала служба Валиде-султан. Однако взаимоотношения между матерью султана и хазнедар гарема стали дружескими и доверительными. 

Все изменилось в тот момент, когда Дайе-хатун не смогла больше выносить несправедливость по отношению к Хюррем-султан – супруге Сулеймана Великолепного. Женщина помогла ей, и Валиде-султан решила, что тем самым Дайе предала ее. С тех пор жизнь хазнедар гарема превратилась в настоящий ад. Она лишилась своей должности, дружбы с Валиде, и в итоге ушла из гарема. Вернулась она туда лишь после того, как узнала, что Валиде-султан сильно больна. Чувствуя вину за ее смерть, Дайе-хатун наложила на себя руки, хотя могла спокойно прожить остаток лет в поместье, которое ей подарила Хюррем-султан. Поклонники сериала считают, что подобного конца женщина явно не заслужила. 

Вторая героиня, о которой пойдет речь – Нигяр-хатун. Что интересно, с Дайе они были в очень тесных отношениях, женщина практически заменила ей мать. Беда Нигяр заключалась в том, что она испытывала чувства к великому визирю Османской империи Ибрагиму-паше. Тот в свою очередь узнал об этом, и начал изменять своей жене – сестре Сулеймана Хатидже-султан. После этого в жизни Нигяр-калфы не было ничего, кроме страданий. Она не имела возможность растить собственную дочь, лишилась высокой должности в гареме, пережила смерть Ибрагима-паши и собственного ребенка и в результате, как и Дайе-хатун, ее ждала печальная кончина. 

Суровые реалии того времени буквально раздавили двух женщин, которых могла ждать успешная карьера и счастливое будущее в гареме. Однако вместо этого зрители увидели их гибель. 

Ранее "Утро" рассказывало о тайне происхождения Хюррем-султан из "Великолепного века".

Марина ДИАНОВА
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