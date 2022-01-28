Поргина боится повторить судьбу Куравлева

Поргина боится повторить судьбу Куравлева
Людмила Поргина. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка предается мрачным размышлениям о смерти

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина дала журналистам комментарий о том, как она хотела бы провести последние дни. Такой тяжелый разговор в связи с тем, что актер Леонид Куравлев из дома престарых попал в реанимацию, а затем в хоспис с диагнозом деменция. 

Поргина призналась, что хотел бы спокойно провести последние дни дома. Однако женщина понимает, что жизнь довольно непредсказуема, и ситуация может сложиться любым образом. Актриса не исключает того, что состояние может стать таким тяжелым, что ей придется, как и своему коллеге, отправиться в хоспис. 

В заключение разговора Поргина отметила, что подобные разговоры являются крайне тяжелыми, потому что борьба за жизнь требует от человека большой отдачи. 

Напомним, что недавно в хосписе оказался Леонид Куравлев. 10 января из дома престарелых артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, однако у Куравлева обнаружили пневмонию.

Позже из реанимации артиста перевели в хоспис, а 22 января в сети появилась информация, что Леонид Куравлев умер, однако к счастью новость оказалась ложной. Сейчас артист находится в состоянии средней тяжести, ему диагностировали деменцию. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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