"Постарела": нацепившую парик Барановскую подняли на смех

"Постарела": нацепившую парик Барановскую подняли на смех
Юлия Барановская. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Впрочем, некоторые допускают, что звезда просто покрасила волосы

Знаменитая российская телеведущая Юлия Барановская редко экспериментирует со внешностью. Публике она известна по строгим образам, которые смотрятся очень гармонично, особенно когда ведущая работает в паре с журналистом Александром Гордоном. Видимо, поэтому смена имиджа так не понравилась подписчикам звезды эфира.

Барановская после отдыха на Мальдивских островах надумала сменить прическу. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео и предстала перед публикой в образе блондинки, что большинству подписчиков пришлось не по душе. Новый образ телеведущей вызвал бурные обсуждения. Критики решили, что звезда просто нацепила на голову парик.

Фрагмент видеозаписи, где Барановская, одетая в спортивный костюм бирюзового цвета, хвастается обновленной прической, опубликовал "Пятый канал". Кроме того, в редакции обратили внимание на комментарии с критикой в адрес Барановской.

Подписчики телеведущей, сменившей цвет волос, указали ей, что первоначальный вариант был лучше. Один из читателей подчеркнул, что до перемен в имидже Юлия "была естественной, а стала как все". Второй отметил, что из-за нового цвета звезда стала выглядеть старше. 

"Это парик! Не верю!", "Нет, не идет", "Постарела", "Похожа на американскую старушку", – пишут комментаторы. 

Впрочем, нашлось место и поддержке. Некоторые фанаты посчитали, что новая прическа, наоборот, освежила образ Барановской, сделала ее моложе и привлекательнее.

Ранее Юлия Барановская ответила на слухи о своем романе с певцом Григорием Лепсом.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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