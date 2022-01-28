Впрочем, некоторые допускают, что звезда просто покрасила волосы

Знаменитая российская телеведущая Юлия Барановская редко экспериментирует со внешностью. Публике она известна по строгим образам, которые смотрятся очень гармонично, особенно когда ведущая работает в паре с журналистом Александром Гордоном. Видимо, поэтому смена имиджа так не понравилась подписчикам звезды эфира.

Барановская после отдыха на Мальдивских островах надумала сменить прическу. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео и предстала перед публикой в образе блондинки, что большинству подписчиков пришлось не по душе. Новый образ телеведущей вызвал бурные обсуждения. Критики решили, что звезда просто нацепила на голову парик.

Фрагмент видеозаписи, где Барановская, одетая в спортивный костюм бирюзового цвета, хвастается обновленной прической, опубликовал "Пятый канал". Кроме того, в редакции обратили внимание на комментарии с критикой в адрес Барановской.

Подписчики телеведущей, сменившей цвет волос, указали ей, что первоначальный вариант был лучше. Один из читателей подчеркнул, что до перемен в имидже Юлия "была естественной, а стала как все". Второй отметил, что из-за нового цвета звезда стала выглядеть старше.

"Это парик! Не верю!", "Нет, не идет", "Постарела", "Похожа на американскую старушку", – пишут комментаторы.

Впрочем, нашлось место и поддержке. Некоторые фанаты посчитали, что новая прическа, наоборот, освежила образ Барановской, сделала ее моложе и привлекательнее.

Ранее Юлия Барановская ответила на слухи о своем романе с певцом Григорием Лепсом.