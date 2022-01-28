Знаменитость недавно стала матерью, но уже пришла форму

Меньше полугода назад знаменитая российская актриса Мария Горбань подарила жизнь сыну Нилану. Звездной артистке удалось очень быстро восстановиться, буквально спустя несколько месяцев Мария уже радовала поклонников фотографиями подтянутой фигуры. Накануне она решила поделиться свежими снимками, чем привела в восторг многочисленных фанатов.



Актриса выложила серию кадров вместе с малышом. Поклонники отметили, что молодая мама выглядит просто великолепно – стройное спортивное тело вызвало восхищение многочисленных подписчиков Марии. Для новых кадров звезда "Кухни" выбрала весьма необычный наряд. Артистка облачилась в стильный вязаный купальник нежно-розового оттенка.

Сейчас девушка проводит время в теплых краях. Горбань сфотографировалась на фоне доски для серфинга ярокого зеленого оттенка. Актриса трепетно держит своего сыночка на руках и нежно прижимает его головку к себе.

"Это так красиво", "Какой сладкий малыш", "Какие хорошенькие!", "Боже, какие красивые", "Лапуська! А мамочка в отличной форме!", – пишут восторженные фанаты знаменитости.

Кстати, недавно любимица публики поразила подписчиков плоским животом и пышной грудью. Знаменитая артистка любит делиться с поклонниками откровенными яркими кадрами.