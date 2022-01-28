Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
В минувший вторник, 25 января, в МХАТе имени Чехова должен был состояться первый в наступившем году показ спектакля "Васса", главную роль в котором раньше играла выдающаяся советская и российская актриса театра и кино Татьяна Доронина. Премьеру отменили, но и сама артистка отказалась посетить родные стены. В театре это решение бывшего художественного руководителя объяснили проблемами со здоровьем.
Актриса МХАТ Лидия Матасова рассказала изданию "Собеседник", что Татьяна Доронина находится на лечении в пансионате. По ее словам, врачи запретили народной артистке Советского Союза покидать пределы медицинского учреждения.
Появление на публике чревато рисками, потому что Доронина не сделала прививку от коронавируса, объяснила Матасова. Она подчеркнула, что 88-летняя звезда театральной сцены сейчас неважно себя чувствует, поэтому приходится ограничивать поездки. Матасова напомнила, что в жизни бывшего худрука МХАТа были трудные годы.
"Вообще, Доронину очень потрепали за те три года, что в нашем театре проработал Бояков" – отметила актриса.
Ранее директор театра Владимир Кехман рассказал о просьбах Татьяны Дорониной после их первой беседы по телефону.
Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами
Присутствовать при оглашении очередного президентского послания приглашены рекордные 2,5 тысячи человек