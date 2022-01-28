Врачи не хотят отпускать народную артистку СССР на публичные мероприятия

В минувший вторник, 25 января, в МХАТе имени Чехова должен был состояться первый в наступившем году показ спектакля "Васса", главную роль в котором раньше играла выдающаяся советская и российская актриса театра и кино Татьяна Доронина. Премьеру отменили, но и сама артистка отказалась посетить родные стены. В театре это решение бывшего художественного руководителя объяснили проблемами со здоровьем.

Актриса МХАТ Лидия Матасова рассказала изданию "Собеседник", что Татьяна Доронина находится на лечении в пансионате. По ее словам, врачи запретили народной артистке Советского Союза покидать пределы медицинского учреждения.

Появление на публике чревато рисками, потому что Доронина не сделала прививку от коронавируса, объяснила Матасова. Она подчеркнула, что 88-летняя звезда театральной сцены сейчас неважно себя чувствует, поэтому приходится ограничивать поездки. Матасова напомнила, что в жизни бывшего худрука МХАТа были трудные годы.

"Вообще, Доронину очень потрепали за те три года, что в нашем театре проработал Бояков" – отметила актриса.

Ранее директор театра Владимир Кехман рассказал о просьбах Татьяны Дорониной после их первой беседы по телефону.

