Музыкант неудачно заказал мебель

Известный российский саксофонист Игорь Бутман, похоже, стал жертвой аферистов. Джазовый исполнитель лишился денежных средств при заказе мебели для дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что музыкант нашел компанию, которая якобы занимается изготовлением мебели. Рекламу этой фирме делать не будем, однако заметим, что в открытых источниках содержится множество гневных комментариев в их адрес, в том числе, обвинения в мошенничестве.

Обратившись за помощью в эту контору, народный артист России лишился более трех миллионов рублей. Бутман оставил задаток в размере 70% от стоимости договора. Всего же за изготовление и установку мебели он должен был заплатить порядка четырех миллионов рублей.

Из всех запланированных работ саксофонисту посчастливилось увидеть только процедуру замеров. К нему, действительно, приехали двое специалистов из недобросовестной фирмы – на этом все.

Сначала так называемые мебельщики "кормили завтраками" музыканта, растягивая сроки оказания услуг. Позже предполагаемые аферисты и вовсе перестали отвечать на звонки.

Поняв, что его обманули, Бутман обратился с заявлением в правоохранительные органы. Теперь артист надеется вернуть потерянную денежную сумму с помощью полиции.

Ранее Игорь Бутман рассказал о музыкальных талантах российского лидера Владимира Путина.