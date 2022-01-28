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Известный российский саксофонист Игорь Бутман, похоже, стал жертвой аферистов. Джазовый исполнитель лишился денежных средств при заказе мебели для дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Известно, что музыкант нашел компанию, которая якобы занимается изготовлением мебели. Рекламу этой фирме делать не будем, однако заметим, что в открытых источниках содержится множество гневных комментариев в их адрес, в том числе, обвинения в мошенничестве.
Обратившись за помощью в эту контору, народный артист России лишился более трех миллионов рублей. Бутман оставил задаток в размере 70% от стоимости договора. Всего же за изготовление и установку мебели он должен был заплатить порядка четырех миллионов рублей.
Из всех запланированных работ саксофонисту посчастливилось увидеть только процедуру замеров. К нему, действительно, приехали двое специалистов из недобросовестной фирмы – на этом все.
Сначала так называемые мебельщики "кормили завтраками" музыканта, растягивая сроки оказания услуг. Позже предполагаемые аферисты и вовсе перестали отвечать на звонки.
Поняв, что его обманули, Бутман обратился с заявлением в правоохранительные органы. Теперь артист надеется вернуть потерянную денежную сумму с помощью полиции.
Ранее Игорь Бутман рассказал о музыкальных талантах российского лидера Владимира Путина.
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