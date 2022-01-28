Народного артиста России "надули" на несколько миллионов рублей

Народного артиста России "надули" на несколько миллионов рублей
Игорь Бутман. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант неудачно заказал мебель

Известный российский саксофонист Игорь Бутман, похоже, стал жертвой аферистов. Джазовый исполнитель лишился денежных средств при заказе мебели для дома. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что музыкант нашел компанию, которая якобы занимается изготовлением мебели. Рекламу этой фирме делать не будем, однако заметим, что в открытых источниках содержится множество гневных комментариев в их адрес, в том числе, обвинения в мошенничестве.

Обратившись за помощью в эту контору, народный артист России лишился более трех миллионов рублей. Бутман оставил задаток в размере 70% от стоимости договора. Всего же за изготовление и установку мебели он должен был заплатить порядка четырех миллионов рублей.

Из всех запланированных работ саксофонисту посчастливилось увидеть только процедуру замеров. К нему, действительно, приехали двое специалистов из недобросовестной фирмы – на этом все. 

Сначала так называемые мебельщики "кормили завтраками" музыканта, растягивая сроки оказания услуг. Позже предполагаемые аферисты и вовсе перестали отвечать на звонки. 

Поняв, что его обманули, Бутман обратился с заявлением в правоохранительные органы. Теперь артист надеется вернуть потерянную денежную сумму с помощью полиции.

Ранее Игорь Бутман рассказал о музыкальных талантах российского лидера Владимира Путина.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
новости партнеров

В МИД напомнили о "красных линиях" после ответа США по гарантиям безопасности

Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Лукашенко обратился к народу за месяц до референдума по Конституции - LIVE

Присутствовать при оглашении очередного президентского послания приглашены рекордные 2,5 тысячи человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей