71-летняя женщина не утратила своей красоты

Четыре года назад Нинель Кобзон пережила страшное горе – скончался ее любимый и единственный Иосиф. Вместе с мужем она прожила почти 50 лет и воспитала двоих детей. Немало времени Нелли потребовалось для того, чтобы унять боль в сердце.

Долгие годы ушли у 71-летней женщины на то, чтобы прийти в себя. Нелли старается не падать духом и вести активный образ жизни. Накануне вдова легенды отечественной эстрады оказалась на светском мероприятии – появилась на красной дороже национальной российский кинематографической премии "Золотой орел", где произвела у поклонников фурор.

Вдова Кобзона покрасовалась в длинном черном платье из бархата. Убрала светлые волосы с помощью дополняющего образ ободка, завершив все комплектом из жемчуга – серьгами, бусами и шикарной брошью.

А по социальным сетям успел разгуляться тот самый снимок, под которым пользователи оставили искренне восторженные комментарии. Фотография с Нинель – вторая в карусели.

"Бесподобная женщина", "Нелли такая красотка", "Диво дивное, какой восторг. Желаю счастья вам", – пишут в комментариях пораженные в самое сердце пользователи.

Не так давно вдова Иосифа Давыдовича рассказала, что после смерти супруга в их доме осталась довольно обширная коллекция париков народного артиста – как известно, проблемы с волосами у легенды российской сцены наблюдались еще с детского возраста. И Нелли нашла парикам применение – не выбросила на помойку, а предоставила на выбор для Яна Осина, который часто перевоплощается в покойного кумира миллионов. Нинель дала ему целых два парика. К несчастью, ни один не подошел, однако певец с перевоплощением в итоге справился.