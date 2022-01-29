"Даже нестыдно": выставившая фото из ванны Чехова удивила поклонников смелостью

"Даже нестыдно": выставившая фото из ванны Чехова удивила поклонников смелостью
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Телеведущая показала себя в чем мать родила

Звездная ведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками своей непростой историей, которая в итоге обернулась оглушительным успехом. Женщина призналась, что нередко слышала в свой адрес обидные колкости и заверения в том, что на ней можно ставить крест. А в итоге Анфиса доказала всем, что достойна большего. Удивительно, но такой философский пост звезда решила сопроводить весьма пикантным снимком из ванной комнаты. 

Под фотографией с обнаженным телом Чехова пожаловалась, что ей все время советовали сбросить вес, заверяя, что такая пышная фигура никуда не годится. Слышала она и то, что никогда не обретет известность – мол, такой шанс может быть лишь у избранных. Будущей звезде постоянно внушали, что она лишена талантов – не умеет ни танцевать, ни исполнять песни, даже не может поддержать диалог.

"А я плевала на все их мнения! Потому что только я знаю, на что я способна!" – высказалась в своем посте Чехова.

Звезда заявила, что считает себя главной опорой и защитницей в собственной жизни. Она все время действовала вопреки, желая добиться успеха и доказать несостоятельность чужой точки зрения. И в итоге ведущей популярных российских передач никто не осмелился "подрезать крылья".

Анфиса завершила все пояснением, что живет не ради того, чтобы доказать неправоту других, а лишь за тем, чтобы убедиться в собственной правоте.

Впрочем, интернет-пользователей больше впечатлила смелось Анфисы, которая не постеснялась провести съемку прямо в ванной комнате. 

"Ваша красота – воплощение женственности, изящества и привлекательности!", "Вы так красивы, что Вами можно любоваться часами. В Вас столько шарма и изысканности, что просто нет слов описать все это", "Вот вам, Анфиса, даже нестыдно себя в таком виде фоткать. Ну, вы, даете", – пишут комментаторы. 

А совсем недавно Чехова похвасталась посвежевшим внешним видом, порадовав армию верных поклонников фотографиями в открытом и ярком купальнике. Дива отдыхает на Сейшелах, пребывая в замечательном настроении. Анфиса снялась в полный рост, дав рассмотреть фанатам свою шикарную фигуру, и дополнила фирменный образ яркой помадой на губах.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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