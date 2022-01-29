Мужчина утверждает, что просто хотел снять ролик

Cнискавший сомнительную популярность актер Валерий Николаев не смог оказаться на российской кинопремии "Золотой орел". Попавший несколько лет назад на пятнадцать суток за наезд на сотрудника правоохранительных органов артист заявился на мероприятие без приглашения и даже не смог пройти в зал. Сам мужчина утверждает, что его невзлюбили в актерской среде, так как считают "хулиганом и бандитом".

На этот раз Николаев попытался пройти без приглашения – оно, увы, у актера отсутствовало. Обиженный артист пытался объяснить охранникам, что имеет при себе бейджик с надписью "Пресса" – мол, он пришел просто, чтобы снять ролик и распространить его в социальных сетях. Однако пускать звезду сериала "День рождения буржуя" все равно отказались.

Расстроенный Валерий пожаловался журналистам, что перед ним постоянно закрывают двери. А на вопрос о том, впервые ли он сталкивается с такой неприветливостью, заявил, что персонал и охрана просто выполняют свою работу и действуют в соответствии с инструкциями. Вопросы подобного характера нужно задавать тем, кто устанавливает такие требования.

Напомним, шесть лет назад Николаева привлекли к ответственности за наезд на сотрудника полиции и оштрафовали на 150 тысяч рублей. А еще артист получил 15-дневный арест за управление транспортным средством без водительского удостоверения в нетрезвом состоянии.

К слову, не так давно артист проговорился во время выпуска "Танцев со звездами" на телеканале "Россия 1" о своем втором ребенке – упомянул как бы невзначай, что дома его ждет любимая супруга и семимесячный сын.