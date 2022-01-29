"За что любить бедных?": скандальная фраза Гузеевой привела в бешенство россиян

"За что любить бедных?": скандальная фраза Гузеевой привела в бешенство россиян
Лариса Гузеева. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Артистка разгневала некоторых пользователей

Звездная ведущая Лариса Гузеева продолжает провоцировать телезрителей резкими фразами. На этот раз знаменитость отличилась скандальной репликой, прозвучавшей в недавнем выпуске "Давай поженимся".

Так, Лариса искала невесту для 34-летнего айтишника по имени Давид. Видный и молодой мужчина пришел в студию Первого канала, чтобы теледива вместе с ее верными свахами помогли найти ему спутницу жизни. С девушками у Давида как-то не складывается – он уже восемь лет ищет даму сердца, и ни внешность, ни миллионное состояние не помогают. Хотя жених опасается, что любить его будут только за деньги и американский паспорт – уже наступал на такие грабли в прошлых отношениях.

Лариса в ответ осыпала гостя комплиментами, заверив, что такого привлекательного, стройного, молодого и голубоглазого мужчину можно полюбить не только за деньги. А что касается финансового благополучия, то почему бы дамам и не выбрать более состоятельного человека? 

"Почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?" – выразила мнение Гузеева.

После этого ведущая нарвалась на волну недовольства, которая прокатилась в комментариях. Впрочем, некоторые поддержали звезду. 

"За что любить бедных... Эх, позор", "Учись, не надо будет ловить денежных мужиков", "Лариса, вы правы! Сколько у вас мудрости, мечтаю встретиться с вами на передаче", – пишут в комментариях под выложенным в Сети выпуском пользователи.

К слову, Лариса сама в молодости выбирала состоятельных ухажеров. А не так давно призналась, что давно привыкла к комфортной жизни, да и в дальнейшем не собирается расставаться с привычками – хочет жить на широкую ногу до самой старости.

Любопытно, что совсем недавно ведущая "Давай поженимся" призналась, что после перенесенного ковида у нее "отъехала кукушка".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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