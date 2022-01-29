Артистка разгневала некоторых пользователей

Звездная ведущая Лариса Гузеева продолжает провоцировать телезрителей резкими фразами. На этот раз знаменитость отличилась скандальной репликой, прозвучавшей в недавнем выпуске "Давай поженимся".

Так, Лариса искала невесту для 34-летнего айтишника по имени Давид. Видный и молодой мужчина пришел в студию Первого канала, чтобы теледива вместе с ее верными свахами помогли найти ему спутницу жизни. С девушками у Давида как-то не складывается – он уже восемь лет ищет даму сердца, и ни внешность, ни миллионное состояние не помогают. Хотя жених опасается, что любить его будут только за деньги и американский паспорт – уже наступал на такие грабли в прошлых отношениях.

Лариса в ответ осыпала гостя комплиментами, заверив, что такого привлекательного, стройного, молодого и голубоглазого мужчину можно полюбить не только за деньги. А что касается финансового благополучия, то почему бы дамам и не выбрать более состоятельного человека?

"Почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?" – выразила мнение Гузеева.



После этого ведущая нарвалась на волну недовольства, которая прокатилась в комментариях. Впрочем, некоторые поддержали звезду.

"За что любить бедных... Эх, позор", "Учись, не надо будет ловить денежных мужиков", "Лариса, вы правы! Сколько у вас мудрости, мечтаю встретиться с вами на передаче", – пишут в комментариях под выложенным в Сети выпуском пользователи.

К слову, Лариса сама в молодости выбирала состоятельных ухажеров. А не так давно призналась, что давно привыкла к комфортной жизни, да и в дальнейшем не собирается расставаться с привычками – хочет жить на широкую ногу до самой старости.

Любопытно, что совсем недавно ведущая "Давай поженимся" призналась, что после перенесенного ковида у нее "отъехала кукушка".