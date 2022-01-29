Ведущей напомнили про ее "пятый десяток"

40-летняя ведущая, журналистка Ксения Собчак вернулась, наконец, после длительного отдыха. После поездки в Куршевель и Аргентину светская львица прилетела в Москву и пришла на программу к Ивану Урганту.

Для этого визита Ксения решила остановить выбор на весьма элегантном образе, который, к тому же, оказался довольно волнующим. Акцент лука Собчак сделала на темных брюках с высокой талией и шнуровкой, которая проходит по всей длине ее стройных ног. Стоит отметить, что для это наряда Собчак пришлось отказаться от нижнего белья. Сама она назвала свой смелый лук "зашнурованными ногами".

А дополнила всю эту красоту журналистка топом с вырезом треугольной формы и ботильонами, а также жакетом с контрастным воротником.

В комментариях, несмотря на массу восторженных откликов, отметились и злопыхатели Ксении. Последних героиня сама не слишком жалует: им она посвятила строки в публикации в Instagram, прикрепив скриншот с негативными отзывами на потеху остальным.

"Морда лошадиная", "Вот ведь лошадь", "Тьфу. Мерзость", "У Собчак заячья губа?", "Еврейка у еврея", "А вот и Бритни вернулась", "Вы зарабатываете на том, что разводите людей на сильные эмоции. Специально", "Поскакала", "Не хотелось бы вас огорчать, но когда исполняется сорок лет – это значит разменять пятый десяток", "А как называется флешмоб?", "Про штаны воздержусь", – язвят в комментариях интернет-пользователи.

После Куршевеля Ксения решила отправиться в теплую Южную Америку – там она выложила снимок, удивив поклонников своей смелостью: Собчак отказалась от нижнего белья и выставила на всеобщее обозрение свою грудь. Впрочем, верные поклонники были вовсе не против и сразу начали восторгаться формами Ксении Анатольевны.