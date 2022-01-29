Хрусталев перепугал поклонников резко распухшим лицом - виновата коварная ведьма

Хрусталев перепугал поклонников резко распухшим лицом - виновата коварная ведьма
Дмитрий Хрусталев. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Шоумен заявил, что успешно снял заклятье

Знаменитый комик, отечественный шоумен и ведущий Дмитрий Хрусталев пожаловался на неважное состояние: оказалось, что у артиста имелись серьезнейшие проблемы, связанные со здоровьем. Митя даже сделал фото в тот злополучный день, когда столкнулся с недугом. Он хотел показать себя больного всей аудитории "Вечернего Урганта".

Оказалось, что из-за приступа Хрусталеву пришлось отменить все намеченные дела в первые дни Нового года. Сперва ведущий заподозрил у себя "омикрон" – ведь нередко симптоматика проявляется в виде распухания тех или иных частей тела. И до праздника он как-то говорил Урганту, что неважно себя чувствует. Но причина оказалось совершенно в другом.

Дмитрия доконал никакой не коронавирус и даже не грипп – за сутки до наступления 2022 года Митя расчесал глаз, который воспалился от аллергии. Из-за конъюнктивита глаз распух до размера яблока.

"А теперь посмотрите на фотографию 1 января", – объяснил Хрусталев свое тогдашнее состояние, обратившись к зрительской аудитории.

Перепуганный шоумен решил обратиться к медикам. Тогда один из знакомых кинезиологов объявил: распухший глаз – это порча, наведенная неизвестной ведьмой. Пришлось снимать ее по телефону.

"Я вам клянусь. Верите или нет – как только сделали, на следующие сутки начало иссыхаться. И сейчас нет ничего", – рассказал ведущий в эфире "Вечернего Урганта".

Кадр youtube.com

А недавно Хрусталев во всеуслышание признался, что давно мечтает сменить Александра Маслякова и занять место ведущего "Клуба веселых и находчивых". Артист грезит о кресле главы КВН и уверен: он справится с такой ношей и станет достойным преемником Маслякова.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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