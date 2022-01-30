Маршала заподозрили в тайном венчании с 28-летней избранницей

Маршала заподозрили в тайном венчании с 28-летней избранницей
Александр Маршал. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Сам артист заявил, что не приемлет штампов в паспорте

Заслуженный артист РФ Александр Маршал поведал о трудностях прошлого года: 64-летний артист перенес коронавирусную инфекцию, а до этого и вовсе оказался в стенах больничной палаты с подозрением на инсульт.

Рок-музыкант уверен, что последствия коронавируса проявляются у  него в виде провалов в памяти: к примеру, работает над текстом новой песни, отвлекся – и уже секунду спустя совершенно забыл о том, что же хотел написать. Маршал пытается тренировать память и отвлекаться на "какие-то шарады".

И тут неожиданно Александр заявил, рассуждая об институте брака, что считает главным в совместной жизни с возлюбленной вовсе не штамп, а венчание. А затем упомянул, что и сам не так давно венчался. 

Хотя в официальной биографии артиста указывается, что он был женат лишь два раза в жизни – последней супругой российского артиста была жена Наталья. Брак пара зарегистрировала в Соединенных Штатах еще в 1990-е годы. А информации о венчании с ней, увы, нигде нет.

Средства массово информации выдали предположение, что венчаться Александр мог только с Кариной Нугаевой – 28-летней девушкой, которой приписывают интимные связи с 64-летним музыкантом. Познакомилась с Маршалом она на радио – там Карина работала одно время редактором. В звездных кругах ходили слухи, что пара долго не продержится, однако возлюбленные до сих пор вместе – четыре года спустя. Однако никаких разъяснений артист давать не спешит.

"Главное в жизни – венчание. И я венчался. Пришло ко мне автоматически", – высказался музыкант.

Певец признался, что души не чает в своей избраннице – хороша собой, добра и умна.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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