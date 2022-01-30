По словам музыканта, эти отношения требуют непрекращающейся работы

40-летний Алексей Чумаков и 66-летняя Лариса Долина дружат уже много лет. Коллеги часто бывают друг у друга в гостях и отмечают вместе праздники.



Недавно Алексей с супругой Юлией Ковальчук появились на передаче "Секрет на миллион". В ходе беседы артисты затронули тему дружбы. Чумаков признался, что дружба с Долиной не так легка, так как с ней нельзя дружить поверхностно. По его словам, эти отношения требуют постоянной работы.



Долина, находившаяся в студии во время записи шоу, прокомментировала слова коллеги. Она отметила, что очень ценит тёплую дружбу с Чумаковым и Ковальчук. Артистка заявила, что всей душой любит их семью.



Герои шоу также поговорили о подарках. Например, Лариса Долина дарит друзьям украшения ручной работы. Этим хобби артистка занимается около восьми лет. Она призналась, что однажды после концерта забрала украшения, чтобы их отремонтировать, и с тех пор увлечение её не покидает.

Лариса Александровна и Алексей поделились также своими историями похудения. Долина смогла добиться фигуры мечты с помощью интервального голодания. Звезда ограничивает себя в еде по 18 часов в сутки, ест два раза в день и не испытывает чувства голода. Певица подчеркнула, что ей пришлось менять мышление, чтобы прийти к этому способу снижения веса.