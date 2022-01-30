Актера не стало на 86-м году жизни

О смерти Куравлева сообщают СМИ.

"Не стало Леонида Куравлева. Выдающийся актер, мастер импровизаций и человек невероятной харизмы",

– говорится на сайте "Первого канала".

Трагическую новость подтвердил сын Куравлева. Об этом пишет РИА Новости.

Куравлеву было 85 лет. Причины смерти легендарного артиста пока не известны.

Напомним, ранее сообщалось, что Куравлева из больницы перевезли в хоспис. Актер был в сознании, однако состояние его было неутешительным. У Куравлева диагностировали деменцию.

Буквально неделю назад россиян напугала новость о смерти Куравлева в соцсетях. Тогда оказалось, что актер, сообщивший об этом, ошибся.