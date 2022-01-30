Скончался Леонид Куравлев - "Первый канал"

Скончался Леонид Куравлев - "Первый канал"
Леонид Куравлев. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Актера не стало на 86-м году жизни

О смерти Куравлева сообщают СМИ.

"Не стало Леонида Куравлева. Выдающийся актер, мастер импровизаций и человек невероятной харизмы",

– говорится на сайте "Первого канала". 

Трагическую новость подтвердил сын Куравлева. Об этом пишет РИА Новости.

Куравлеву было 85 лет. Причины смерти легендарного артиста пока не известны.

Напомним, ранее сообщалось, что Куравлева из больницы перевезли в хоспис. Актер был в сознании, однако состояние его было неутешительным. У Куравлева диагностировали деменцию.

Буквально неделю назад россиян напугала новость о смерти Куравлева в соцсетях. Тогда оказалось, что актер, сообщивший об этом, ошибся.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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