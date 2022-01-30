За неделю до смерти Куравлева появилось дурное предзнаменование

За неделю до смерти Куравлева появилось дурное предзнаменование
Леонид Куравлев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Через несколько дней артист попрощался с миром, устроившим ему похороны заживо

30 января скончался легендарный советский и российский актер, народный артист РФ Леонид Куравлев. Любимец миллионов ушел из жизни в 85-летнем возрасте. Ситуация мистическая: неделю назад сказали, что актера нет в живых – после этого он успел прожить всего семь дней.

О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов России. Информацию также довел до журналистов сын покойного, Василий Куравлев. Однако причины смерти не указываются. В Союзе кинематографистов лишь уточнили, что Леонида не стало после тяжелой болезни.

Недобрый знак появился в соцсетях ровно неделю назад, в воскресенье – тогда актер и кинокритик Леонид Дзюник заявил о смерти артиста, однако Куравлев был на тот момент еще жив. Позднее автор покаялся за непроверенное сообщение, заявив, что почему-то решил из-за пестрящих заголовках в СМИ, что звезды "Афони" больше не стало. Впоследствии Дзюник удалил сообщение. Хотя в публикации содержалась схожая формулировка: ушел из жизни 22 января, "после вынужденного пребывания в доме престарелых и тяжелой болезни".

Горькая ирония – артиста не стало уже на следующее воскресенье. Куравлев прожил ровно неделю после слухов о своей смерти – на этот раз сообщение о его кончине никто не опровергнет. 

В Союзе кинематографистов сообщили, что информация о похоронах и церемонии прощания с Куравлевым будет доведена позднее. Звезды советской киноклассики не стало 30 января – ему было 85 лет.

После выявления пневмонии артиста лечили какое-то время в Коммунарке. Оттуда отправили в хоспис, присвоив паллиативный статус. Куравлев находится в сознании, хотя был в весьма неважном состоянии – у него диагностировали деменцию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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