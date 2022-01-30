Целый букет болезней: СМИ назвали причины смерти Куравлева

Целый букет болезней: СМИ назвали причины смерти Куравлева
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Легендарный артист скончался в хосписе

30 января поклонников потрясла новость о смерти актера Леонида Куравлева. СМИ озвучили причины.

Артист скончался после перенесенного коронавируса. Кроме того, у Куравлева был целый букет болезней. Так, "Экспресс-газета" напомнила, что артисту диагностировали деменцию. Кроме того, ранее сообщалось, что у Куравлева также обнаружили  цереброваскулярную болезнь. Это значит, что сосуды мозга повреждаются, а нейроны отмирают на фоне нехватки кислорода. Кроме того, издание пишет о перенесенном Куравлевым ковиде – ранее с воспалением легких актер лежал в Коммунарке. Между тем сын артиста говорил, что тест на коронавирус у отца отрицательный.

По предварительным данным, озвученным журналистами, весь этот букет заболеваний и привел к смерти Куравлева. Официально причина пока не озвучена. Где и когда похоронят легендарного артиста, не сообщается.

Умер Леонид Куравлев в хосписе, куда его перевезли из ковидного госпиталя. 

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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