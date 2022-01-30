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30 января поклонников потрясла новость о смерти актера Леонида Куравлева. СМИ озвучили причины.
Артист скончался после перенесенного коронавируса. Кроме того, у Куравлева был целый букет болезней. Так, "Экспресс-газета" напомнила, что артисту диагностировали деменцию. Кроме того, ранее сообщалось, что у Куравлева также обнаружили цереброваскулярную болезнь. Это значит, что сосуды мозга повреждаются, а нейроны отмирают на фоне нехватки кислорода. Кроме того, издание пишет о перенесенном Куравлевым ковиде – ранее с воспалением легких актер лежал в Коммунарке. Между тем сын артиста говорил, что тест на коронавирус у отца отрицательный.
По предварительным данным, озвученным журналистами, весь этот букет заболеваний и привел к смерти Куравлева. Официально причина пока не озвучена. Где и когда похоронят легендарного артиста, не сообщается.
Умер Леонид Куравлев в хосписе, куда его перевезли из ковидного госпиталя.
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