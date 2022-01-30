"Сдала" роман с Лепсом: как Барановская отреагировала на удар в спину от Собчак

"Сдала" роман с Лепсом: как Барановская отреагировала на удар в спину от Собчак
Юлия Барановская. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Телеведущая была очень расстроена

Ведущая Ксения Собчак после отдыха в Аргентине весьма удачно сходила на "Вечерний Ургант", где поведала не только о своем впечатлении от проведенного в Куршевеле времени, но и интимных связях музыкального исполнителя Григория Лепса – там он находился в "статусе холостяка". Оказывается, светская львица знает гораздо больше остальных.

Ксения заявила Урганту, что Лепс, оказывается, и не совсем холостой – мол, Иван-то уж точно должен знать о слухах, которые ходят на Первом канале. И поведала "на ушко" об избраннице Лепса – оказывается, выбор исполнителя хита "Рюмка водки на столе" пал на весьма известную в шоу-бизнесе даму – Юлию Барановскую.

Фамилию своей коллеги Ксения произнеса весьма отчетливо – слышно было всей аудитории, несмотря на то, что она шептала.

Ургант, однако, скептически воспринял откровения Собчак. Хотя и подметил с иронией, что тут – "Мужское/Женское".

Как пишут СМИ, скандальный момент вырезали со всех платформ, куда успело попасть видео. А затем журналисты связались с Юлией, которая сразу же попросила связаться с менеджером, услышав вопрос про Григория Лепса. Голос у телеведущей был весьма расстроенным и тихим.

В Альпах Собчак не только успела подхватить "омикрон" и переболеть им, но и посетить концерт Лепса – там он давал сольное выступление, а также присутствовал на вечеринке у олигарха Михаила Прохорова. Ксения же уверяет, что отлично пообщалась с Григорием.

Хотя и до этого Юлия отбивалась от назойливых журналистов, комментируя слух, раскрученный после фразы Милены Дейнеги о том, что та якобы переспала с автором хита "Рюмка водки на столе". В тот момент, правда, Барановская была куда более решительной и переадресовала вопрос самой Милене.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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