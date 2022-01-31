Озвучена причина смерти режиссера Виктора Мережко

Озвучена причина смерти режиссера Виктора Мережко
Виктор Мережко. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист тяжел болел

В воскресенье, 30 января, в Москве на 85-ом году жизни скончался знаменитый советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и телеведущий Виктор Мережко. Трагическую весть о смерти народного артиста РФ подтвердили в Союзе кинематографистов.

Об этом сообщает телеканал "МИР 24". Виктор Иванович родился в 1937 в Ростовской области, последние десять лет прожил в Санкт-Петербурге, где помимо основной деятельности занимался преподаванием. В декабре прошлого года он заболел, предположительно, коронавирусом, о чем изданию "Комсомольская правда" сообщила дочь сценариста Мария.

По ее словам, до заболевания никаких видимых проблем со здоровьем у знаменитого режиссера не было. Однако и коронавирусу он не предавал особого значения, был уверен, что это обычная простуда, которая пройдет сама собой. Мария посетовала, что ее отец занимался самолечением, не воспринимал советы близких и друзей, отказывался от посещения больницы.

"В Питере живет мой брат Ваня. Он заходил к отцу, видел, как тот задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа хитрил и скрывал это", – уточнила дочь Мережко.

Она отметила, что лишь 10 января со скандалом удалось затащить Виктора Ивановича на компьютерную томографию. Исследования показали поражение легких на уровне 90-95%. После этого артиста экстренно госпитализировали. По словам Марии, за неделю лечения врачи смогли очистить легкие ее отца до 65%.

В результате Мережко стал чувствовать себя намного лучше. Дочь подчеркнула, что сценарист начал не только передвигаться без проблем, но и шутить. Однако неожиданно у него перестала работать одна нога. Потребовалась срочная операция под общим наркозом, уточнила Мария.

Она отметила, что в результате хирургического вмешательства медики обнаружили "лишь какой-то сгусточек крови". Мария заявила, что операция была совершенно бесполезной и именно после нее ее отец начал угасать – через десять дней Мережко не стало.

Мария сообщила, что кинорежиссера похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище, рядом с супругой Тамарой, которая ушла в 1997 году.

Как отмечает телеканал "360", Виктор Мережко начал сниматься в фильмах в 90-х годах. До этого он прославился как сценарист кино и мультфильмов. Среди работ мастера более 50 картин.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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