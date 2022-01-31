"Хороша, чертовка!": непоместившийся в кадр бюст Водонаевой разволновал россиян

"Хороша, чертовка!": непоместившийся в кадр бюст Водонаевой разволновал россиян
Алена Водонаева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очередные фото с пляжа вызвали у поклонников бурную реакцию

Алена Водонаева, бывшая участница телепроекта "Дом-2", имеет неоднозначную репутацию. Не только ее высказывания, но и откровенные фотографии шокируют жителей нашей страны. Особенно резко это воспринимают те, кто не следит за бизнесвумен, но периодически встречает ее снимки в Instagram и других социальных сетях.

Недавно Водонаева выложила в свой профиль фотографию с пляжа: на ней она позирует, выставив напоказ грудь выразительных размеров. Фанаты до сих пор не верят Алене, хоть она уже несколько лет уверенно говорит о том, что у нее все натуральное. Водонаева утверждает, что ей даже пришлось пойти на операцию по уменьшению груди, напоминает "Пятый канал". Все дело в сильной нагрузке на спину: большая грудь плохо сказывалась на здоровье светской львицы еще в юности.

Мужская половина аудитории осталась довольна постом. А вот женщины так и не поняли, как можно на такую большую аудиторию показывать интимные места. К тому же, у них есть претензии и к возрасту Водонаевой. Мол, "уже скоро на пенсию, а она все фото в купальнике выкладывает".

"Какой провокационный купальник!", "Почему-то стало модно показывать как можно больше голого тела", "Побольше купального контента в ленту!", "Хороша, чертовка!" – пишут комментаторы.

Ранее из-за фотосессии Алены Водонаевой в платье с вырезом на пикантном месте поклонники завалили ее комплиментами.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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