Звездным спортсменом могут скоро заняться приставы

После диагностированной глиобластомы головного мозга Анастасия Заворотнюк надолго пропала из публичного поля. Да и вся семья не высовывается дальше дома. Когда-то Петр Чернышев позировал вместе с женой и регулярно появлялся с ней на светских вечеринках, а теперь дает о себе знать разве что на ледовых шоу своей давней знакомой Навки – и то крайне редко. Но в Новый год Петр очень неплохо заработал: за выступление в "Лебедином озере" получил гонорар практически в 8 миллионов рублей.

Однако даже такой заработок, видимо, не может перекрыть все долги. "Комсомолка" узнала, что с ноября прошлого года по января 2022-го Чернышев получил от ГИБДД штрафов на 27 с лишним тысяч рублей. "Мерседес" с остальными иномарками оформлены на его тещу – Валентину Заворотнюк. А на камеры видеонаблюдения попадает именно Петр.

В основном штрафы Петру прилетают за превышение скорости, несоблюдение дорожной разметки и даже выезд на полосу, отведенную общественному транспорту. Супруг Анастасии Заворотнюк грешит еще и нарушением правил парковки. Один раз его машину забрал эвакуатор. Многие "штрафные письма" оплачены не вовремя – как отмечает источник, в скором времени все долги артиста (скорее, его тещи) окажутся в базе приставов.

А тем временем супруга дорожного лихача борется с тяжелейшим заболеванием. Недавно дочь Анна Заворотнюк рассказала, что лечение обходится крайне дорого – для многих пациентов такая сумма просто неподъемна. Настя из-за болезни изменилась до неузнаваемости – наследница призналась, что ей видеть маму в таком состоянии крайне непросто.