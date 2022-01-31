Юмористка продемонстрировала роскошные формы

38-летняя звезда российского стендапа, актриса Юлия Михалкова прославилась после участия в известном комедийном проекте "Уральские пельмени". Дива светится в кругах селебрити, однако не так часто делится фотографиями в социальных сетях. И вот, наконец, снова дала о себе знать – опубликовала пару часов назад свежее фото, восхитившее поклонников.

Занятая звезда выкрала время на фотосессию, которая, видимо, прошла на "ура". Артистка выбрала для пикантных фото классические брюки с корсетом серебристого цвета – сделала акцент на осиной талии и бюсте.

И позу приняла соответствующую: так, чтобы можно было выгодно подчеркнуть грудь, наклонившись в сторону объектива. Поклонников, безусловно, фотография привела в неописуемый восторг. Спросила поклонников, счастливы ли те.

"Счастья больше у тех, кто видит это фото", "Счастливый фотограф! Но он за кадром", "Эротично, конечно", "Там такое счастье, я бы на такое счастье каждый день бы смотрел", "Посмотрев внимательно, оценив объем, так сказать, могу уверенно утвердить: счастье на обеих фотографиях одинакового размера", "Женская грудь и есть гормон счастья для мужчин, на двух фото его предостаточно", – пишут в комментариях восторженные поклонники.

Михалкова, кстати, не распространяется широко о личной жизни. Известно представителям звездных хроник лишь то, что какое-то время актриса состояла в отношениях с политиком Игорем Даниловым, с которым рассталась еще восемь лет назад, передает "Экспресс Газета". С тех пор о ее семейном статусе простым смертным ничего не известно.