"Каждый день бы смотрел": смелое фото Михалковой раздразнило мужчин

"Каждый день бы смотрел": смелое фото Михалковой раздразнило мужчин
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev,/www.globallookpress.com
Юмористка продемонстрировала роскошные формы

38-летняя звезда российского стендапа, актриса Юлия Михалкова прославилась после участия в известном комедийном проекте "Уральские пельмени". Дива светится в кругах селебрити, однако не так часто делится фотографиями в социальных сетях. И вот, наконец,  снова дала о себе знать – опубликовала пару часов назад свежее фото, восхитившее поклонников.

Занятая звезда выкрала время на фотосессию, которая, видимо, прошла на "ура". Артистка выбрала для пикантных фото классические брюки с корсетом серебристого цвета – сделала акцент на осиной талии и бюсте.

И позу приняла соответствующую: так, чтобы можно было выгодно подчеркнуть грудь, наклонившись в сторону объектива. Поклонников, безусловно, фотография привела в неописуемый восторг. Спросила поклонников, счастливы ли те.

"Счастья больше у тех, кто видит это фото", "Счастливый фотограф! Но он за кадром", "Эротично, конечно", "Там такое счастье, я бы на такое счастье каждый день бы смотрел", "Посмотрев внимательно, оценив объем, так сказать, могу уверенно утвердить: счастье на обеих фотографиях одинакового размера", "Женская грудь и есть гормон счастья для мужчин, на двух фото его предостаточно", – пишут в комментариях восторженные поклонники.

Михалкова, кстати, не распространяется широко о личной жизни. Известно представителям звездных хроник лишь то, что какое-то время актриса состояла в отношениях с политиком Игорем Даниловым, с которым рассталась еще восемь лет назад, передает "Экспресс Газета". С тех пор о ее семейном статусе простым смертным ничего не известно.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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