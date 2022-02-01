Актриса поделилась подробностями о резкой смене образа

Известная актриса Татьяна Васильева долгие годы носила короткую стрижку. Не так давно она решила полностью избавиться от волос и побрилась налысо. Не только у фанатов, но и у коллег по площадке возник вопрос: почему Васильева так кардинально меняет образ. В интервью Ирине Хишман актриса раскрыла все карты.

Оказалось, что без волос Васильевой гораздо проще. Такая стрижка действительно упрощает жизнь: не нужно укладывать локоны, следить за ними, часто посещать парикмахера. Она призналась, что чаще всего пользуется обычный машинкой для стрижки, чтобы подровнять длину. Но дело не только в этом. Всю жизнь актриса прожила в мыслях о том, что о ней подумают окружающие. Она была сильно зависима от их мнения. После смены образы Татьяна Васильева ощутила легкость и перестала заморачиваться по поводу чужих суждений:

"Решила одну из главных женских проблем", – поделилась звезда.

Актриса добавила, что это стало для нее самой главной победой над собой. После удачного интервью, в котором она ответила и на другие каверзные вопросы, развеялись слухи о жизни и здоровье Васильевой. Поклонники строили теории о том, что у звезды тяжелая болезнь, о которой она не хочет рассказывать общественности. Или же есть сильное желание выделяться среди других.

Несмотря на то, что Татьяна Васильева "перестала думать о себе, как о женщине", на вопрос о феминизме она отрицательно покачала головой: к этому движению себя не относит, и никогда не хотела стать его частью.



Ранее "Утро" писало о сложном уходе Васильевой из театра имени Маяковского.