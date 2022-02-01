"Изумил меня": убитый горем Конкин рассказал о последнем разговоре с Куравлевым

"Изумил меня": убитый горем Конкин рассказал о последнем разговоре с Куравлевым
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Артист был удивлен звонком от друга, с которым не общался несколько лет

Уход из жизни Леонида Куравлева стал неожиданным для всех. Тяжелые жизненные обстоятельства и неизлечимая болезнь привели к тому, что на 85 году жизни известного актера не стало. Об отношениях и последнем разговоре с другом рассказал Владимир Конкин.

Эти два необычайно талантливых артиста были знакомы более 45 лет.

"Новость о смерти Лени застала меня в поезде. Я правда сначала не поверил", – говорит Конкин.

По его словам, их дружба больше была похожа на американские горки. Они могли плотно и крепко общаться на протяжении несколько лет, сниматься в проектах и поддерживать связь, а потом даже не видеть друг друга 5-7 лет.

Последний звонок от Леонида Вячеславовича изумил Владимира Конкина тем, что Куравлев набрал ему сразу после новости о смерти его дочери.

"Последний звонок изумил! Он поддержал меня. Это было так непривычно, необыкновенно... Наговорил столько всего приятного. Я надолго запомнил этот разговор. Случился он в сентябре 2020 года"– сказал артист на шоу "Пусть говорят".

В то время Куравлеву было непросто, у него уже начались серьезные проблемы со здоровьем. Актер все равно не оставил друга в беде: даже обычный разговор помог ему ощутить теплоту их взаимоотношений. 

У Владимира Конкина в жизни до сих сложный период, он тяжело переживает потерю наследницы. Сейчас продолжается расследование трагической смерти его дочери Софьи. Рассматривается версия об отравлении и алкогольном опьянении.

Ранее были раскрыты мистические подробности о прощании Леонида Куравлева с миром, устроившим ему похороны заживо.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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