Отпевали прямо в больнице: в Москве простились с Леонидом Куравлевым – видео

Отпевали прямо в больнице: в Москве простились с Леонидом Куравлевым – видео
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На скромную церемонию не пришли ни коллеги, ни многочисленные поклонники звезды

Знаменитый советский и российский актер Леонид Куравлев покинул этот мир 30 января. Уход выдающегося деятеля культуры стал большим ударом для его родных и коллег. Сегодня, 1 февраля, состоялась траурная церемония прощания с любимцем публики.

Отпевание звезды культовых советских кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других прошло прямо в здании Центральной клинической больницы. Авторы телеграм-канала агентства РИА "Новости" публикуют скорбные кадры с печальной церемонии.

Многие поклонники легендарного артиста были уверены, что их кумир достоин пышных проводов в последний путь, однако родные знаменитости решили иначе. Журналистам удалось выяснить, что наследникам Куравлева предлагали устроить достойную его статуса церемонию в Доме кино. Однако дети сослались на скромность и отказались от этого предложения. Наследники напомнили, что сам Леонид Вячеславович в последнее время чурался пышных мероприятий.

В итоге проститься с кумиром миллионов пришли около десятка его самых верных поклонников и всего две знаменитости: артист Евгений Герасимов и его коллега по звездной сцене Сергей Степанченко.

Позже советскую звезду похоронили на Троекуровском кладбище.

К слову, недавно известный актер Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с Леонидом Куравлевым.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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