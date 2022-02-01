Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Знаменитый советский и российский актер Леонид Куравлев покинул этот мир 30 января. Уход выдающегося деятеля культуры стал большим ударом для его родных и коллег. Сегодня, 1 февраля, состоялась траурная церемония прощания с любимцем публики.
Отпевание звезды культовых советских кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других прошло прямо в здании Центральной клинической больницы. Авторы телеграм-канала агентства РИА "Новости" публикуют скорбные кадры с печальной церемонии.
Многие поклонники легендарного артиста были уверены, что их кумир достоин пышных проводов в последний путь, однако родные знаменитости решили иначе. Журналистам удалось выяснить, что наследникам Куравлева предлагали устроить достойную его статуса церемонию в Доме кино. Однако дети сослались на скромность и отказались от этого предложения. Наследники напомнили, что сам Леонид Вячеславович в последнее время чурался пышных мероприятий.
В итоге проститься с кумиром миллионов пришли около десятка его самых верных поклонников и всего две знаменитости: артист Евгений Герасимов и его коллега по звездной сцене Сергей Степанченко.
Позже советскую звезду похоронили на Троекуровском кладбище.
К слову, недавно известный актер Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с Леонидом Куравлевым.
Вдохновленные пользователи даже придумали свои варианты громкой фразы министра
В США боятся, что Россия сумеет подготовиться к "матери всех" рестрикций