Актриса сидела в автомобиле рядом с мужем

Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, как стало известно ранее, попал на камеры видеонаблюдения, когда превышал скорость. Из-за нарушений у зарабатывающего миллионы фигуриста накопились долги. Однако внимательные пользователи обратили внимание вовсе не на лихое вождение. На снимке с камеры отчетливо видно, что рядом с Чернышевым сидит женщина. В Сети тут же поползли слухи, что это Заворотнюк, сильно изменившаяся из-за онкологического заболевания.

В соцсетях обсуждают кадр – некоторые журналисты и поклонники актрисы уверены, что в неизвестной женщине можно узнать тяжелобольную Анастасию. Так, авторы телеграм-канала "Немалахов" напомнили, как сильно изменилась во время болезни покойная певица Жанна Фриске.

Она боролась с тем же заболеванием – глиобластомой головного мозга. Поэтому светские обозреватели не исключают, что на камеру действительно попала Заворотнюк.

"Лицо хоть и раздуто, но черты узнаваемы",

– отмечается в сообщении.

Об Анастасии Заворотнюк родные по-прежнему предпочитают молчать. Убитая горем семья не хочет предавать огласке подробности состояния онкобольной актрисы. Время от времени ее дочь Анну атакуют с расспросами, но девушка отвечает весьма сдержанно.