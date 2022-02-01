Легендарного актера проводили в путь только телевизионщики и пара поклонников

1 февраля мир простился со звездой советского кино Леонидом Куравлевым. Церемония прошла в ритуальном зале ЦКБ на улице маршала Тимошенко. В ночь гроб с телом артиста выставили в местной часовне, читали псалтырь. Увы, у покойного актера, подарившему столько эмоций зрителям, практически не оказалось поклонников – пришли лишь родственники с журналистами.

Хотя на церемонию мог попасть любой желающий, никого, кроме представителей СМИ, не было видно. От силы появилось около 60 человек – включая пару поклонников. И ритуальная служба тоже была в недоумении: сотрудники не понимали, почему никто не появился, чтобы сказать пару слов. Ни артистов, ни режиссеров – никого. Не помогло даже сообщение на сайте Союза кинематографистов, где чуть ли не зазывали проститься со звездой.

И никто ведь не сомневается в том, какой огромный вес у Куравлева был среди зрителей. Но, увы, действительно народный артист оказался никому не нужен. Хорошо, появился перед панихидой глава комиссии по культуре и коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов, на которого налетели журналисты.

А со стороны, пишет "Комсомолка", все выглядело так, словно Герасимова насильно выдернули, чтобы хоть кто-то спас ситуацию – одежда у того явно не соответствовала траурному случаю. Впрочем, тут следует задавать вопросы не самому чиновнику, а Гильдии актеров или Союзу кинематографистов – никто не удосужился послать артистов. Не нужен легендарный Куравлев оказался и "благодарным" зрителям, которые любят воспевать таланты пожилых актеров в комментариях под их выступлениями.

О том, как прошла церемония прощания с Куравлевым – в нашем материале.