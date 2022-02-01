Неужели сдали в дом престарелых: куда пропала Доронина

Неужели сдали в дом престарелых: куда пропала Доронина
Татьяна Доронина. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Театральный режиссер слегла после изгнания из родного театра

В средствах массовой информации появились сообщения, что народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина оказалась в доме престарелых. Новость опровергла ее коллега Лидия Матасова. Она поведала, что Татьяне Васильевне строго-настрого запрещено появляться на публике.

Звезда уточнила, что Доронина еще не прошла вакцинацию от ковида. И пока еще нехорошо себя чувствует. Во многом здоровье знаменитости было подорвано после прихода на ее должность худрука МХАТа Боякова. И теперь звезда находится на лечении. Хотя Матасова уточнила, что под пансионатом имеет в виду вовсе не учреждение, где лечат возрастных граждан.

Оказывается, Доронина находится не в пансионате, а в одном из санаториев в Московской области. Там звезда лечится и отдыхает. Очень тоскует по родному МХАТу и желает вернуться, однако понимает: обстоятельства могут оказаться выше ее желаний.

Как отмечает источник, после появления Владимира Кехмана в МХАТе на должности гендиректора появились слухи о возвращении Дорониной. Персонал до сих пор надеется, что бывший худрук вернется в родную обитель. Хотя Бояков занимает место художественного руководителя МХАТа уже три с половиной года – он сменил Татьяну Васильевну, которая руководила театром около трети века. Получила формальную должность президента МХАТ, хотя коллектив после смены кадров ее практически не видел. В 2021 году Доронина написала Путину письмо с просьбой о лишении Боякова должности.

Однако до этого Матасова заявляла, что та находится в пансионате. Дорониной хватились после того, как та вдруг по непонятным причинам не появилась на первом в 2022 году спектакле МХАТа "Васса", где когда-то исполняла главную роль.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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