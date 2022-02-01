Ведущий отбивался от знатока моды, который позарился на чужое

Звезда российского телеэкрана Андрей Малахов снова привлек внимание подписчиков – на этот раз журналист устроил шуточную перепалку с популярным стилистом Владиславом Лисовцом из-за яркой шубы, которую примерил на себя ведущий "Прямого эфира".

Малахов не мог сдержать возмущения: стоило только ему примерить на себя модный и шикарный подарок, как вдруг из ниоткуда нарисовался вездесущий Лисовец, который тоже положил глаз на такую замечательную шубу. А в в подписи к ролику Андрей указал, что решил поддержать с помощью такого наряда отказ ведущих брендов от натурального меха – вероятнее всего, шуба была ненатуральной.

На ролике Андрей красуется перед камерой в яркой шубе на улице и пританцовывает, довольный собой. Затем подбегает Лисовец и требует отдать ему наряд – Малахов, понятное дело, отказывается. Тут между коллегами завязывается "конфликт" – в шутку они толкают друг друга и смеются.

Поклонников же привлекло и чувство юмора Андрея, и сама шуба. А кто-то пожурил Малахова со стилистом, обвинив тех в женственном поведении.

"Малахов красавчик. А Влад в какую-то тетю-Мотю превратился", "Не пойму, что за женщина с черным мешком кидается на Андрея", "Цирк приехал", "Владислава сразу не узнала, думала тетка какая то накинулась", "Я думала это баба на вас напала, оказывается "мужик", "Как изменился Влад Лисовец... Думала, это девушка...раньше был такой красивый... Сейчас просто ужас", – пишут в комментариях подписчики.



Кстати, Андрей выглядит весьма бодро, несмотря на приписываемые ему вести о некоем неизлечимом заболевании. Слухи дошли до того, что Малахов даже решил на какое-то время закрыть свой профиль в Instagram.