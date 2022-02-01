Певица поведала о возникших осложнениях

Звезда советской и украинской сцены София Ротару впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками, объяснив, почему пропала с радаров. Оказывается, легендарная исполнительница народных хитов слегла на какое-то время с одолевшим ее "омикроном".

София Михайловна поведала, что боролась с инфекцией две недели – этот период был для нее весьма тяжелым, полным бессонных ночей и переживаний за собственное здоровье.

К счастью, болезнь удалось победить. Артистка успокоила верных фанатов – самое страшное осталось позади. Сейчас Ротару находится на восстановлении. Однако без осложнений обойтись, увы, не получилось.

София выразила благодарность медицинскому персоналу, который держал ситуацию под контролем. Неизвестно, когда Ротару вернется к прежнему образу жизни – сейчас она лежит и набирается сил.

"Будьте здоровы и не болейте, наша дорогая и любимая София Михайловна! Берегите себя! Мы с Вами!", "София Михайловна, дорогая, поправляйтесь поскорее! Все будет хорошо!", "София Михайловна, держитесь! Не дайте Ковиду и его последствиям ухудшить вообще самочувствие! Не болейте", "Как я рада, что вы снова вышли в сеть Инстаграм. Знали бы вы, как мы переживали из за вашего долгого отсутствия", – пишут поклонники под постом.

Кстати, в декабре Ротару появлялась на съемках новогодних шоу и праздничных концертов. Выглядела она тогда замечательно и с радостью общалась с коллегами. По слухам, звезда выступила на паре корпоративов, получив очень неплохой гонорар. А до этого выступила на "Песне года" с Долиной.