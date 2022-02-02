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Наследнику покойной музыкальной исполнительницы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платону еще не исполнилось и девяти лет. Однако цели у ребенка совершенно не детские: он начал откладывать средства, которые отец дает на карманные расходы, на собственный дом. И не где-нибудь, а в Соединенных Штатах.
Оказывается, у мальчугана довольно твердый характер и вполне конкретные амбиции. Да и увлечений хватает: виртуозно исполняет гитарные риффы, покоряет снежные склоны на сноуборде и слушает рок-музыку. А недавно Платон решил, что через несколько лет хочет покинуть родительский дом – желает переехать в Америку.
Гордый Шепелев сообщил, что сын со вчерашнего дня решил копить средства на собственный дом в солнечной Калифорнии. У младшего пока что таких стремлений нет: тому еще не наскучила российская столица.
"Еще не надоели московские зимы", – шутит шоумен на своей странице в Instagram.
Верные поклонники и поклонницы тут же принялись обсуждать новость: многие сошлись во мнении, что современные дети совершенно развитые и взрослые не по годам. Одна из пользовательниц сообщила, что ее 11-летний ребенок уже копит деньги на бизнес.
"Ну, надо купить большую копилку", "И чем его не устраивают мамины апартаменты в Майами?", "Это же какие карманы у старшего?", "Приоритеты рулят", "Да, очень умный старший сын", "Гордость, счастье, надежда и опора на долгие годы. Какой старший предприимчивый, молодец!!!", – пишут восхищенные фолловеры в ветке комментариев.
А недавно Дмитрий выложил забавный ролик с младшим сыном Тихоном – тот копается в домашнем горшке с растением и выбрасывает на пол землю.
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