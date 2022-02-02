Звезды устроили шумные разборки

Конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак "разгорелся" из-за песни про известную журналистку. Клип про Собчак выложили в неофициальном аккаунте "Ленинграда" в социальной сети Instagram. Неизвестно, почему музыкант решил разместить клип именно в этом сообществе: оно больше фанатское. Поклонники стали недоумевать, ведь песня могла появиться и на Youtube, и даже в профиле самого Шнурова.

После ее прослушивания становится понятно: "Ленинград" действует в присущей ему манере. Задели и ребенка Ксении, указав, что он "похож на Капкова, а нянчит мальчика Максим Виторган" (речь о бывшем избраннике звезды Сергее Капкове). И не менее красноречиво звучит фраза о недавнее ДТП в Сочи с участием Собчак.

"Подумаешь убила, спешила ж по делам"– язвительно поет Шнуров.

Общий посыл песни про резвость журналистки и телеведущей, которую она уже давным-давно утратила. Ведь раньше Ксения "скакала, как кобыла, а теперь уж кляча". На такие резкие выражения и клип в целом даже поклонники "Ленинграда" отреагировали негативно. Им показалось, что группа "свернула куда-то не туда в своем творчестве".

Конечно, недовольной осталась и сама Ксения. Она в дала свой ответ в личном профиле Instagram.



"Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным (...)Твоя карьера давно погублена. Ты или заткнись, или делай уже что-то другое. А пока ты не Шнур. А просто "Шнуровка", – гневно высказалась Собчак.

Музыкант Сергей Шнуров не боится вступать в конфликты. Ранее он устроил скандал с Иосифом Пригожиным на почве обвинений в свой адрес.