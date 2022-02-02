Эксперт рассказала, что не так с романтическими отношениями звезды

Анастасия Волочкова в отношениях с мужчинами долго не задерживается: ее партнеры меняются слишком быстро. Совсем недавно она делилась снимками с возлюбленным Сергеем, как уже выкладывает "слезливый" текст у себя в Instagram о том, что "ему кроме пиара, ничего было и не нужно". В отчаянии Волочкова рассталась с ним в этот же день.

Романы звезды чаще всего начинаются в отпуске и длятся до его конца. Такая краткосрочность отношений наталкивает на множество вопросов. Как пишет "Пятый канал", "это больше похоже на яркие, но очень короткие вспышки". Разобраться в ситуации помогла сексолог, психолог Алия Королева, которая рассказала о модели поведении Волочковой и ее взгляде на мужчин.

Как отметила эксперт, звезду эстрады вполне можно назвать "реализовавшейся женщиной с высоким сексуальным темпераментом". Алия Королева предложила повнимательнее присмотреться к Волочковой.

"У нее вся жизнь строится вокруг интима. Если секс в жизни стоит не первом месте, то уж точно на втором"– уточняет психолог.

По Анастасии заметно, что живет она в свое удовольствие и не скрывает этого. По мнению специалиста, мужчины, во многом, нужны Волочковой для удовлетворения потребностей. При этом, как пишет РИА ФАН, Анастасия – очень добрый человек, помогающий избраннику и поддерживающий его.

В поведении звезды нет ничего шокирующего, если разобраться в деталях. Психолог уверяет, что Волочкова с высокой сексуальной энергией выбирает похожих партнеров. Это и "тормозит" развитие долгосрочных и прочных отношений.

Ранее популярный экстрасенс рассказала, как Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала на борту самолета.